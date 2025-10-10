Sierre (9-0 contre Bellinzone) et La Chaux-de-Fonds (6-1 contre Coire) ont tous deux aisément gagné vendredi en Swiss League. Les Valaisans restent en tête du classement.

Sierre s’est imposé 9 - 0 face à Bellinzone (image d’archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Pour la première de Cole Cormier, prêté par Lugano, Sierre a réalisé une fête de tirs contre Bellinzone. Huit buteurs différents se sont illustrés face à la lanterne rouge. Les hommes de Chris McSorley conservent ainsi leur première position.

La Chaux-de-Fonds a également tranquillement dominé Coire aux Mélèzes. Kohler a ouvert le score (17e), avant qu’Eggenberger n’égalise à la 32e. Mais Jaquet (41e), In-Albon (46e), Macquat (52e), Chiriaev (59e) et Grossniklaus (60e) sont tous allés de leur but pour décrocher les trois points.