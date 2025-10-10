  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Swiss League Sierre écrase Bellinzone 9-0 et reste en tête du classement

ATS

10.10.2025 - 23:12

Sierre (9-0 contre Bellinzone) et La Chaux-de-Fonds (6-1 contre Coire) ont tous deux aisément gagné vendredi en Swiss League. Les Valaisans restent en tête du classement.

Sierre s’est imposé 9 - 0 face à Bellinzone (image d’archives).
Sierre s’est imposé 9 - 0 face à Bellinzone (image d’archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.10.2025, 23:12

Pour la première de Cole Cormier, prêté par Lugano, Sierre a réalisé une fête de tirs contre Bellinzone. Huit buteurs différents se sont illustrés face à la lanterne rouge. Les hommes de Chris McSorley conservent ainsi leur première position.

La Chaux-de-Fonds a également tranquillement dominé Coire aux Mélèzes. Kohler a ouvert le score (17e), avant qu’Eggenberger n’égalise à la 32e. Mais Jaquet (41e), In-Albon (46e), Macquat (52e), Chiriaev (59e) et Grossniklaus (60e) sont tous allés de leur but pour décrocher les trois points.

Les plus lus

Ce milliardaire qui s'empare du pouvoir dans l'ombre de Trump
L'UE donne le coup de grâce à l'industrie sidérurgique suisse
À l’Élysée, récit d’une réunion «lunaire» entre Macron et les chefs de partis
Trois sur trois pour la Nati : les Suisses s’offrent la Suède !
LFI et le RN promettent la censure après la reconduction de Lecornu
Rolex réorganise son réseau : les horlogers indépendants mis à l’écart