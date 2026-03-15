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Swiss League Sierre égalise, Viège aussi après plus de 92 minutes de jeu

ATS

15.3.2026 - 21:05

Sierre a bien réagi après sa défaite à Olten lors de l'acte I des demi-finales de Swiss League. Les Valaisans se sont imposés 3-1 pour revenir à 1-1 dans la série. La Chaux-de-Fonds, battue après deux prolongations (3-2), a été rejoint par Viège.

Il a fallu plus de 90 minutes à Viège pour venir à bout de La Chaux-de-Fonds dimanche (archives).
Il a fallu plus de 90 minutes à Viège pour venir à bout de La Chaux-de-Fonds dimanche (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.03.2026, 21:05

Les Sierrois ont pu compter sur un doublé de Léonardo Fuhrer, qui a marqué les deuxième et troisième buts de ce deuxième acte (22e/39e). Jayden Halbgewachs a ouvert le score pour les hommes de Chris McSorley (17e), alors que les Soleurois ont réduit la marque à la 31e, sans réussir à recoller au score.

Dans l'autre demi-finale, La Chaux-de-Fonds peut nourrir de sérieux regrets de ne pas mener 2-0. Vainqueur 4-1 en Haut-Valais vendredi, le HCC a cédé après deux prolongations dimanche, alors qu'il menait encore 2-1 à six minutes de la fin du temps réglementaire.

Arnaud Jaquet (14e) et Noah Böhler (48e) ont par deux fois mis les Abeilles devant au tableau d'affichage, mais les Viégeois ont répliqué via Jorden Gähler (30e) et Alessandro Lurati (55e). Les visiteurs ont finalement jeté un froid sur les Mélèzes en remportant le point après plus de 92 minutes de jeu, sur une réussite de Noah Fuss.

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