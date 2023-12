Sierre a remporté le derby valaisan en Swiss League. Les joueurs d'Yves Sarault ont dominé Martigny 2-0.

Sierre a remporté le derby valaisan en Swiss League. ats

La fin de rencontre fut houleuse avec quatre pénalités contre Sierre et trois contre les Octoduriens dans la dernière minute. Mais les réussites de Bernazzi et Bonvin ont suffi aux joueurs de Graben. A noter que dans les rangs martignerains figuraient le Lausannois Marco Pedretti, mais également Elvis Schläpfer et Lilian Garessus.

Après trois défaites, le leader Olten a redressé la tête en battant Bellinzone 4-1 avec Gary Sheehan en assistant de Lars Leuenberger. Et derrière les Soleurois, on retrouve le surprenant HC Bâle qui compte un point de moins et une partie de moins que les Souris. Les Bâlois ont dominé Winterthour 3-0.

Dans le dernier match de la soirée, La Chaux-de-Fonds a été battue 3-2 par Viège. C'est Tim Lutz qui a crucifié les Neuchâtelois à la 58e.

