Swiss League Sierre et La Chaux-de-Fonds sur les talons de Thurgovie

ATS

7.12.2025 - 22:30

Le classement de Swiss League se resserre après les matches de dimanche. Sierre, victorieux d'Olten 8-2, et La Chaux-de-Fonds, qui a battu Bellinzone 3-2, reviennent sur les talons de Thurgovie (58, 57 et 56 points).

Maxime Montandon s'est offert un triplé contre Olten.
Maxime Montandon s'est offert un triplé contre Olten.
IMAGO/Sergio Brunetti

Keystone-SDA

07.12.2025, 22:30

07.12.2025, 23:38

Maxime Montandon a torturé les Soleurois avec un triplé assorti de deux assists, alors que Samuel Asselin a réussi un but et quatre assists pour l'équipe coachée par Chris McSorley.

Dans le même temps, La Chaux-de-Fonds a eu chaud aux Mélèzes pour écarter les Bellinzone Snakes. Il a fallu attendre le deuxième but de la soirée de Michael Loosli à la 55e sur power-play pour valider le succès neuchâtelois.

Dans les deux autres matches, Bâle a battu Viège 2-1 et Coire s'est imposé 4-3 ap face aux GCK Lions.

