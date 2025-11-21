  1. Clients Privés
Swiss League Sierre réussit un festival offensif, le leader Thurgovie se fait peur

ATS

21.11.2025 - 22:44

Le HC Sierre n'a pas eu à forcer son talent pour battre Arosa vendredi en Swiss League (7-0). De son côté, Viège a été battu à domicile par Coire.

Le HC Sierre n'a pas eu à forcer son talent pour battre Arosa vendredi (archive).
Le HC Sierre n'a pas eu à forcer son talent pour battre Arosa vendredi (archive).
IMAGO/Sports Press Photo

Keystone-SDA

21.11.2025, 22:44

Sierre menait déjà 3-0 dans les Grisons après dix minutes de jeu. Jordann Bougro a ouvert le score dès la 5e, avant que Jayden Halbgewachs (8e) et Léonardo Fuhrer (10e) n'aggravent le score. La troupe de Chris McSorley revient ainsi à hauteur de La Chaux-de-Fonds (2e) au classement avec 40 points.

Pour la réception de Coire, Viège n'a pas connu la même fortune. Vaincus 3-2, les Haut-Valaisans voient leur adversaire du jour les dépasser au classement et glissent au 7e rang. Ils n'ont pourtant rien lâché vendredi, recollant à 3-2 à 2'48 de la fin après avoir été menés 3-0 à la 30e. Mais ils se sont arrêtés là.

Le leader Thurgovie a pour sa part renversé une situation délicate sur la glace de la lanterne rouge Bellinzone, s'imposant 2-1 après avoir concédé l'ouverture du score. Les hommes du coach Anders Olsson prennent donc 9 points d'avance sur La Chaux-de-Fonds, qui compte toutefois un match en moins.

