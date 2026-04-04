Sierre a fait le «break» en finale des play-off de Swiss League. Les hommes de Chris McSorley sont allés s'imposer 5-0 samedi à La Chaux-de-Fonds pour prendre l'avantage 3-1 dans la série.

Keystone-SDA ATS

L'ambitieux club de Graben, qui ne peut pas prétendre à la promotion ce printemps, est donc à une victoire du titre de deuxième division. Et un échec de La Chaux-de-Fonds ferait surtout les affaires d'Ajoie, qui ne devrait disputer un barrage de promotion/relégation que si les Haut-Neuchâtelois gagnaient cette finale de Swiss League.

Sierre a très vite fait la différence samedi aux Mélèzes, grâce à une meilleure gestion des situations spéciales. Prêté par Lugano, l'attaquant Roberts Cjunskis a ouvert la marque à la 15e minute en infériorité numérique. Le 2-0 est tombé 50'' plus tard, en «powerplay» cette fois-ci.

Auteur du deuxième but, Jayden Halbgewachs s'est offert un doublé en inscrivant également le 3-0 (28e), pour sa huitième réussite dans ces play-off. La messe était dite après le 4-0, marqué par Michael Völlmin dès la 31e. Sierre, qui a géré sans problème cet avantage, aura donc l'occasion de classer l'affaire mardi devant son public.