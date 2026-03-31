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Swiss League Les Abeilles délivrent les Mélèzes et égalisent face à Sierre

ATS

31.3.2026 - 23:19

Sierre s'est incliné 5-4 ap à la Chaux-de-Fonds mardi en finale de Swiss League. Les Neuchâtelois égalisent 1-1 dans la série.

Les joueurs du HCC Joel Schneidegger et Michael Loosli en action
Les joueurs du HCC Joel Schneidegger et Michael Loosli en action
KEYSTONE

Keystone-SDA

31.03.2026, 23:19

Avec Victor Oslund à nouveau dans ses cages, le HCC a pris les commandes à la fin du 1er tiers grâce aux réussites de Janik Loosli (6e) et de David Eugster (20e). Menés malgré l'ouverture du score par Samuel Asselin à la 4e, les hommes de Chris McSorley ont égalisé dès le retour des vestiaires à la 22e par Matthieu Vouillamoz à 5 contre 4.

Swiss League. Survolté, Sierre entame la finale sur les chapeaux de roue

Swiss LeagueSurvolté, Sierre entame la finale sur les chapeaux de roue

Le Chaux-de-Fonnier Anthony Huguenin (31'22) puis Julien Privet (32'13) ont porté le score à trois partout, avant que Vouillamoz n'inscrive son 5e but dans cette finale pour porter le score à 4-3. Après un bref moment d'accalmie, Gilian Kohler a ramené les Abeilles à égalité à la 54e pour emmener les Valaisans en prolongation. Huguenin a délivré les Mélèzes à la 65e, et relance ainsi les Neuchâtelois dans cette finale au bout du suspense. L'acte III aura lieu jeudi à Sierre.

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