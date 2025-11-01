  1. Clients Privés
Swiss League Démonstration signée Sierre face à La Chaux-de-Fonds

ATS

1.11.2025 - 20:52

Sierre a profité de la 19e journée de Swiss League pour infliger une correction à La Chaux-de-Fonds. Les Valaisans se sont imposés 7-2.

Le HC Sierre fesse le HCC (archives).
Le HC Sierre fesse le HCC (archives).
IMAGO/Sports Press Photo

Keystone-SDA

01.11.2025, 20:52

01.11.2025, 22:23

A Graben, l'un des héros de la soirée se nomme Leonardo Fuhrer. Le fils de Riccardo s'est offert un triplé. Mention également à Marco Maurer, auteur de 4 assists. Ce succès sierrois met fin à une série négative de trois défaites de rang.

Swiss League. Les leaders grincent des dents, la course relancée

Swiss LeagueLes leaders grincent des dents, la course relancée

Sierre revient à une longueur de La Chaux-de Fonds, dauphin de Thurgovie qui ne jouait pas ce samedi.

Swiss League. Les ténors s’imposent, Sierre passe tout près d’une incroyable «remontada»

Swiss LeagueLes ténors s’imposent, Sierre passe tout près d’une incroyable «remontada»

Dans les autres matches, Olten a battu Viège 5-1, les GCK Lions ont pris le meilleur sur Winterthour 3-1 et Bellinzone a remporté 2-1 tab son duel face à Coire. Il s'agit de la deuxième victoire des Tessinois en 16 parties.

Dans le dernier match, Arosa a dominé Bâle 5-2. Un Bâle qui semble l'ombre de l'équipe qui a fini à la première place de la saison régulière l'an dernier.

