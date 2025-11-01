Sierre a profité de la 19e journée de Swiss League pour infliger une correction à La Chaux-de-Fonds. Les Valaisans se sont imposés 7-2.

Le HC Sierre fesse le HCC (archives). IMAGO/Sports Press Photo

Keystone-SDA ATS

A Graben, l'un des héros de la soirée se nomme Leonardo Fuhrer. Le fils de Riccardo s'est offert un triplé. Mention également à Marco Maurer, auteur de 4 assists. Ce succès sierrois met fin à une série négative de trois défaites de rang.

Sierre revient à une longueur de La Chaux-de Fonds, dauphin de Thurgovie qui ne jouait pas ce samedi.

Dans les autres matches, Olten a battu Viège 5-1, les GCK Lions ont pris le meilleur sur Winterthour 3-1 et Bellinzone a remporté 2-1 tab son duel face à Coire. Il s'agit de la deuxième victoire des Tessinois en 16 parties.

Dans le dernier match, Arosa a dominé Bâle 5-2. Un Bâle qui semble l'ombre de l'équipe qui a fini à la première place de la saison régulière l'an dernier.