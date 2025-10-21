Sierre a dû attendre la prolongation pour venir à bout d’Arosa, mardi (5-4). Les Valaisans voient ainsi Thurgovie, vainqueur d'Olten (2-1), s’échapper en tête du classement de Swiss League.

Sierre a dû attendre la prolongation pour venir à bout d’Arosa (archive). IMAGO/Sports Press Photo

Keystone-SDA ATS

Malgré une forte domination (60 tirs à 26), Sierre n’a pas réussi à empocher les trois points contre l’avant-dernier du championnat de Swiss League (5-4 après prolongation). Il a fallu une réussite de Léonardo Fuhrer – sa deuxième de la rencontre – après 55 secondes dans la période décisive pour passer l’épaule.

Plus d’une fois, Sierre a mené au score face aux Grisons, qui ont toujours trouvé le moyen de recoller. Les hommes de Chris McSorley voient donc Thurgovie, vainqueur 2-1 d'Olten, prendre trois points d’avance en tête du classement.