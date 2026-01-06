  1. Clients Privés
Swiss League La Chaux-de-Fonds fait tomber le leader, Sierre en profite

Sierre est venu à bout de Winterthour 4-3 et a pris les commandes de Swiss League. La Chaux-de-Fonds a pour sa part remporté 3-2 ap le choc face à Thurgovie.

Une victoire mais quelques regrets pour Toms Andersons et le HCC (archive).
Une victoire mais quelques regrets pour Toms Andersons et le HCC (archive).
Le HC Sierre a peiné pour venir à bout de Winterthour, mais sa victoire lui a permis de prendre la tête du classement. Fuhrer, qui avait ouvert le score, a aussi marqué le but de la victoire à la 56e. Les Valaisans comptent toutefois un match de plus que leur dauphin Thurgovie, qui est à deux longueurs d'eux.

La Chaux-de-Fonds a pour sa part manqué l'occasion de revenir à hauteur du HC Thurgovie. Les Abeilles ont pourtant vaincu l'ancien leader 3-2 ap, mais ils peuvent nourrir des regrets. Le HCC menait en effet 2-0, avant de voir les Thurgoviens égaliser en l'espace de 1'02.

