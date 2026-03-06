  1. Clients Privés
FR

Swiss League Sierre franchit l'obstacle des Lions et met le cap sur les demi-finales

ATS

6.3.2026 - 23:17

Sierre et Olten sont les deux premières équipes qualifiées pour les demi-finales des play-off de Swiss League. Mais le HC Sierre a souffert pour décrocher un quatrième succès face aux GCK Lions.

Keystone-SDA

06.03.2026, 23:17

Les hommes du coach Chris McSorley se sont imposés 4-3 après prolongation face aux Zurichois vendredi dans l'acte V de la série. Ils ont survolé les débats (62 tirs cadrés à 35) mais ont manqué de réalisme dans une rencontre où les GCK Lions ont mené 2-1 puis 3-2.

Swiss League. Avec entrain, Sierre renverse la vapeur face aux GCK Lions

Swiss LeagueAvec entrain, Sierre renverse la vapeur face aux GCK Lions

C'est de la crosse d'Arnaud Montandon que la délivrance est venue. Le capitaine sierrois a inscrit le 4-3 après 48 secondes en prolongation, en supériorité numérique. Timothy Kast a quant à lui signé un doublé vendredi pour Sierre.

Battu lors des deux derniers duels, le HCC a stoppé l'hémorragie vendredi face à Coire, s'imposant 6-3 pour mener 3-2 dans la série. Mené 3-0 à la 18e, Coire a pu recoller à 4-3 après 41'00, mais la «Tchaux» a repris le large grâce à la deuxième réussite de la soirée d'Emil Molin (46e, 5-3) avant de sceller le score dans un but vide.

Viège vainqueur

Viège a également repris la main face à Bâle (3-2), dans une série où l'équipe qui recevait s'est jusqu'ici toujours imposée. Menés 1-0 puis 2-1 vendredi soir, les hommes de Luca Gianinazzi ont battu les Rhénans 6-3, forçant la décision en marquant quatre buts entre les 24e et 31e minutes.

Swiss League. Les GCK Lions repoussent l’échéance face à Sierre

Swiss LeagueLes GCK Lions repoussent l’échéance face à Sierre

Olten a pour sa part validé son ticket pour les demi-finales en allant s'imposer 2-1 sur la glace de Thurgovie, qui n'a pas su profiter de l'avantage de la glace obtenu grâce à sa 2e place en saison régulière. Deux buts inscrits en supériorité numérique ont permis aux Soleurois de faire la différence dans ce match 5.

