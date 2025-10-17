Sierre a fait la mauvaise affaire de la soirée en Swiss League. L'équipe de Chris McSorley a été sèchement battue 4-1 à Viège dans le toujours très disputé derby valaisan.

Keystone-SDA ATS

Malgré ce revers sans appel, les Sierrois conservent la deuxième place du classement. La Chaux-de-Fonds, qui aurait dépassé les Valaisans en cas de succès à Bâle, a perdu 3-2 ap sur les bords du Rhin, après avoir pourtant mené 2-0. Les Neuchâtelois restent troisièmes à une longueur de Sierre.

Le leader Thurgovie a été loin de se promener sur la glace des Bellinzona Snakes. Face à la lanterne rouge, les visiteurs se sont contentés d'une petite victoire 2-0. Ils comptent désormais trois points d'avance sur Sierre.