  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Swiss League Sierre cède dans le derby valaisan et voit le leader prendre le large

ATS

17.10.2025 - 23:52

Sierre a fait la mauvaise affaire de la soirée en Swiss League. L'équipe de Chris McSorley a été sèchement battue 4-1 à Viège dans le toujours très disputé derby valaisan.

Keystone-SDA

17.10.2025, 23:52

17.10.2025, 23:53

Malgré ce revers sans appel, les Sierrois conservent la deuxième place du classement. La Chaux-de-Fonds, qui aurait dépassé les Valaisans en cas de succès à Bâle, a perdu 3-2 ap sur les bords du Rhin, après avoir pourtant mené 2-0. Les Neuchâtelois restent troisièmes à une longueur de Sierre.

Le leader Thurgovie a été loin de se promener sur la glace des Bellinzona Snakes. Face à la lanterne rouge, les visiteurs se sont contentés d'une petite victoire 2-0. Ils comptent désormais trois points d'avance sur Sierre.

Les plus lus

«Je n'ai rien vu de tel sur d'autres parcours» - Le monde du golf en émoi
Le mauvais temps d'automne s'abattra sur la Suisse dès lundi
Le verdict est tombé pour Cédric Jubillar
La paralysie budgétaire menace l'arsenal nucléaire américain
«Je l'ai tuée. Et puis voilà» : le procès du meurtre de Lola s'est ouvert
Colmar : six mois de prison avec sursis pour le conducteur ivre