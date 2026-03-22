Sierre a obtenu son billet pour la finale des play-off de Swiss League. Les Valaisans ont battu Olten 2-1 ap et ont ainsi gagné la série 4-1.

Sierre a obtenu son billet pour la finale des play-off de Swiss League. ats

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Le dernier point a cependant été difficile à arracher. Les hommes de Chris McSorley ont pris l'avantage grâce à Veckaktins (23e) avant l'égalisation soleuroise de Janett (35e). La délivrance sierroise est tombée après 13'43 de prolongation sur une réussite de Patry.

La finale pourrait bien être une affaire 100% valaisanne. Dans l'autre demi-finale, Viège dispose en effet désormais de deux pucks de match dans sa série contre La Chaux-de-Fonds.

Les Haut-Valaisans ont battu les Neuchâtelois 5-1 dimanche pour mener 3-2. Ils ont fait la différence dans la période intermédiaire en faisant passer le score de 1-0 à 4-0 en moins de trois minutes.