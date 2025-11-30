  1. Clients Privés
Swiss League Sierre remporte le derby romand contre le HCC et prend la 2e place

ATS

30.11.2025 - 21:34

Sierre est bien la meilleure équipe romande de Swiss League. Lors de la 27e journée, les Valaisans ont dominé La Chaux-de-Fonds 6-3.

Sierre a fêté dimanche son troisième succès de la saison face à La Chaux-de-Fonds (archives).
Sierre a fêté dimanche son troisième succès de la saison face à La Chaux-de-Fonds (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.11.2025, 21:34

Le maître a donc eu raison de l'élève. Chris McSorley a trouvé les ressources nécessaires pour prendre le meilleur sur son ancien assistant aux Vernets, Louis Matte. Sierre possède deux points d'avance sur le HCC et neuf de retard sur Thurgovie, vainqueur des GCK Lions 4-3.

Les Abeilles avaient pourtant été les plus rapides à piquer en ouvrant le score après 15 secondes. Mais Sierre s'est repris et a terminé le premier tiers avec une avance de deux buts (4-2). Dans le tiers médian, Tim Kast a pu ajouter un but pour les pensionnaires de Graben. Celui qui a fait un break de deux ans pour terminer ses études a ajouté trois assists dans cette rencontre. Achermann a réduit l'écart mais Maillard a conclu dans la cage vide.

Dans les autres matches, Viège a écrasé Arosa 9-3, Olten a dominé Coire 5-1 et Bellinzone a remporté une rare victoire sur Winterthour 2-1.

