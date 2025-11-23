Sierre est bien le roi du Valais en Swiss League. Les joueurs de Chris McSorley ont dominé Viège 5-1 à Graben.

Sierre a dominé Viège 5-1 à Graben dimanche en Swiss League. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Deux hommes se sont distingués dans cette partie qui avait vu les Haut-Valaisans prendre les devants à la 7e. Durant le tiers médian, les Sierrois ont été intraitables notamment grâce à Jayden Halbgewachs et Léonardo Fuhrer. Le premier a inscrit quatre points et le second cinq !

Sierre est toujours dauphin de Thurgovie, vainqueur facile d'Arosa 6-0. Les Valaisans comptent neuf longueurs de retard et deux points de bonus sur La Chaux-de-Fonds, battu aux tirs au but à Bâle (2-1). Les Abeilles ont été rejointes à la 59e. La séance de penalties fut interminable avec dix tirs de chaque côté et finalement Gianluca Barbei qui donne la victoire à son équipe.

Dans les deux derniers matches, Coire a écarté Winterthour 4-3, tandis qu'Olten s'est débarrassé de Bellinzone 6-3.