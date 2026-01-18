  1. Clients Privés
Swiss League Taille patron, Sierre s’adjuge haut la main le choc au sommet

ATS

18.1.2026 - 20:45

Sierre a confirmé être le patron de Swiss League. L'équipe de Chris McSorley a dominé Thurgovie 7-3 dimanche à Graben.

Marco Maurer (à gauche) et Sierre ont confirmé leur statut de patron de Swiss League (archive).
Marco Maurer (à gauche) et Sierre ont confirmé leur statut de patron de Swiss League (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.01.2026, 20:45

Les Valaisans comptent désormais onze points d'avance sur les Alémaniques, même si ces derniers ont deux matches de moins. Ce succès, les Sierrois l'ont construit lors du tiers médian en inscrivant quatre buts en un peu moins de six minutes, faisant passer le score de 1-0 à 5-0. Après le quatrième but, Anders Olsson a sorti Ewan Huet.

Derrière Sierre, on retrouve trois clubs avec 74 points: Thurgovie, La Chaux-de-Fonds et Viège. Les Neuchâtelois ont été battus 5-2 à domicile par les GCK Lions, tandis que Viège a écrasé Olten chez lui 9-4, avec un quintuplé de Sandro Forrer ! Quant à Bâle, il a pris le meilleur sur Arosa 6-4 et affiche neuf succès sur ses dix derniers matches.

