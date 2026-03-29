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Swiss League Survolté, Sierre entame la finale sur les chapeaux de roue

ATS

29.3.2026 - 18:59

Sierre a pris un départ idéal dans la finale des play-off de Swiss League. A domicile, l'équipe valaisanne a battu La Chaux-de-Fonds 6-3.

Keystone-SDA

29.03.2026, 18:59

29.03.2026, 19:39

La fraîcheur a sans doute joué un rôle dans cette rencontre. Alors que Sierre a pu se préparer tranquillement depuis une semaine, les Neuchâtelois ont acquis leur place en finale vendredi soir seulement, lors de leur succès 3-2 ap à Viège.

Swiss League. La Chaux-de-Fonds sort Viège et file en finale

Swiss LeagueLa Chaux-de-Fonds sort Viège et file en finale

Auteur d'un triplé (5e/24e/59e), Mathieu Vouillamoz a été l'un des grands artisans de la victoire sierroise. Leonardo Fuhrer n'a pas été en reste avec un but, celui du 2-0 39 secondes après l'ouverture du score, et deux assists.

Swiss League. Sierre qualifié pour la finale, Viège lamine La Chaux-de-Fonds

Swiss LeagueSierre qualifié pour la finale, Viège lamine La Chaux-de-Fonds

Mené 3-0, le HCC a eu une bonne réaction lors du tiers médian, revenant à une longueur. Mais les Valaisans ont ensuite repris leurs distances. L'Acte II aura lieu mardi à La Chaux-de-Fonds.

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