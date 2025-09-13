  1. Clients Privés
Swiss League Le HC Sierre s’extirpe du piège d’Arosa

ATS

13.9.2025 - 22:29

Sierre n'est pas tombé dans le piège d'Arosa à l'occasion de la 3e journée de Swiss League. Les Valaisans ont dominé les Grisons 4-2.

Sierre n'est pas tombé dans le piège d'Arosa (archive).
Sierre n'est pas tombé dans le piège d'Arosa (archive).
IMAGO/Sports Press Photo

Keystone-SDA

13.09.2025, 22:29

Dans les montagnes, la troupe de Chris McSorley a pu compter sur les expérimentés Maurer, Bougro et Patry pour inscrire les trois premiers buts. Les Valaisans ont surtout su résister à une pénalité de cinq minutes infligée à Tyler Higgins, puis à un 2+2 à Noah Berthoud.

Mais devant les Sierrois, 3es, on retrouve les GCK Lions, toujours invaincus avec 9 points et Viège avec 8. Les Lionceaux sont allés s'imposer 4-3 à Bâle, tandis que les Haut-Valaisans ont écarté Bellinzone 4-1.

Olten a subi la loi de Thurgovie 3-1 et Winterthour a battu Coire 3-1.

