Vainqueur de la saison régulière, le HC Sierre est la seule formation encore invaincue lors des quarts de finale play-off. La formation de Chris McSorley mène, en effet, 3-0 devant les GCK Lions après son succès 5-1 sans histoire à Graben.

Sierre n’est plus qu’à un succès des demi-finales (archives). IMAGO/Sports Press Photo

Keystone-SDA ATS

L’affaire se complique, en revanche, pour la Chaux-de-Fonds. Les lauréats de la Coupe de Suisse se sont inclinés 4-2 sur leur glace devant Coire pour ne mener plus que 2-1 dans cette série. L’ouverture du score de Darel Dukurs à la 24e concédée en... supériorité numérique a pesé très lourd dans la balance.

Enfin, Viège, le champion en titre, a repris la main face au HC Bâle après sa défaite de vendredi. Les Valaisans ont gagné 3-0 cet acte III qui était pratiquement joué après le 2-0 de Sandro Forrer inscrit à 49’’ de la sirène du premier tiers.