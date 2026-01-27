Battu par Coire et par Thurgovie, le HC Sierre a retrouvé le chemin de la victoire. Les Valaisans ont aisément battu Bellinzone 6-0 pour préparer de la meilleure des manières leur finale de Coupe de Suisse dimanche à La Chaux-de-Fonds.

Sierre s’est imposé face à Bellinzone. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Un triplé d’Arnaud Montandon et le 29e but de Leonardo Fuhrer ont permis à Sierre de cueillir un très large succès. La Chaux-de-Fonds a dû, en revanche, s’employer à Küsnacht face aux GCK Lions. Les Neuchâtelois ont dû attendre la prolongation et une réussite de Simone Terraneo, le défenseur prêté par Ambri-Piottta, pour s’imposer 5-4.

Au classement, Sierre devance désormais La Chaux-de-Fonds de 6 points. Troisième à 11 points du leader mais avec trois matches en retard, Thurgovie peut encore nourrir certaines ambitions avant le début des séries finales.