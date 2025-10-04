La soirée de Swiss League a vu Sierre enlever le derby romand face à La Chaux-de-Fonds. Les Valaisans l'ont emporté 3-2.

Face à son éternel assistant Louis Matte, Chris McSorley a réussi à glaner les trois points. ats

Keystone-SDA ATS

Le maître a donc battu l'élève aux Mélèzes. Face à son éternel assistant Louis Matte, Chris McSorley a réussi à rentrer avec les trois points. Les Valaisans ont fait la différence rapidement puisqu'il y avait 3-0 après 24 minutes et notamment deux buts en supériorité numérique par Cjunskis et Völlmin. Rüegsegger et Michael Loosli ont réduit la marque, mais leurs buts sont tombés trop tard.

Dans les autres rencontres, Arosa a battu Bâle 2-0, les GCK Lions ont enlevé le derby zurichois 4-1 à Winterthour, Coire s'est offert le scalp de Bellinzone 3-1 et Olten a écarté Viège 4-3 ap.