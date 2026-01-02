Le HC Sierre est bien la meilleure équipe romande de Swiss League. Les leaders valaisans ont battu le HC La Chaux-de-Fonds en prolongation vendredi dans la cité horlogère (6-5).

Les Valaisans confirment leur statut de leaders (image archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les Sierrois ont forcé la décision après deux minutes de temps supplémentaire sur une réussite de Léonardo Fuhrer, servi par Julien Privet, deux ex-joueurs du HCC. Les Abeilles, qui avaient mené 1-0 puis 2-1, étaient revenues à 5-5 à la 54e grâce au futur joueur du LHC Stefan Rüegsegger.

Avec 73 points, les Valaisans comptent désormais six longueurs d'avance sur les Abeilles et sept sur le HC Viège, qui a aussi eu besoin de la prolongation pour venir à bout d'Arosa (4-3). Deuxième, Thurgovie est à trois points de Sierre.