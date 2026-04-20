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Hockey du glace Six renforts et trois évictions pour l'équipe de Suisse

ATS

20.4.2026 - 11:21

Six nouveaux joueurs rejoignent l'équipe de Suisse pour la deuxième semaine de préparation en vue du Mondial à domicile en mai. Parmi eux figure le gardien de Genève-Servette Stéphane Charlin.

Le gardien de Genève-Servette, Stéphane Charlin, a été convoqué par Jan Cadieux.
Le gardien de Genève-Servette, Stéphane Charlin, a été convoqué par Jan Cadieux.
IMAGO/STEINSIEK.CH

Keystone-SDA

20.04.2026, 11:21

20.04.2026, 11:28

Le sélectionneur Jan Cadieux a convoqué, outre Charlin, trois autres joueurs du GSHC, les défenseurs Tim Berni, Giancarlo Chanton et Simon Le Coultre. S'y ajoutent les attaquants des Zurich Lions Sven Andrighetto et Nicolas Bächler.

Hockey sur glace. Préparation au Mondial : la Suisse se reprend et domine la Slovaquie

Hockey sur glacePréparation au Mondial : la Suisse se reprend et domine la Slovaquie

Andrighetto s'était blessé pendant les play-off mais se remet progressivement, via un entraînement réduit et une préparation individuelle. Il n'est cependant pas prévu qu'il soit aligné pour les deux matches contre la Hongrie à Bienne, jeudi et vendredi. D'autres renforts seront annoncés ultérieurement.

Jan Cadieux a en revanche écarté du cadre le gardien Ludovic Waeber et les défenseurs Rodwin Dionicio et Dario Wüthrich

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