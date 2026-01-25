  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NHL Soirée discrète pour les Suisses, Roman Josi seul à se signaler

ATS

25.1.2026 - 08:36

Parmi les quatre Suisses engagés cette nuit en NHL, seul Roman Josi a marqué un point. Le capitaine des Predators a réussi un assist dans la défaite 5-2 face à Utah.

Keystone-SDA

25.01.2026, 08:36

25.01.2026, 08:49

Ce fut une longue soirée de travail pour le Bernois, aligné durant 29'13! Le patron de la défense de Nashville est sorti avec un -3, 8 lancers dont 4 manqués et 4 tirs bloqués.

Soirée tout aussi épuisante pour Janis Moser avec le Lightning, battu 8-5 par Columbus. Le défenseur bernois a joué près de 27 minutes.

Nino Niederreiter et les Jets ont été dominés 5-1 par les Red Wings. Le Grison est resté muet. Et enfin Kevin Fiala n'a pas marqué de point lors de la victoire 5-4 tab des Kings sur les St-Louis Blues. Le St-Gallois a trouvé le poteau pendant la séance des tirs au but. Pius Suter est toujours blessé dans les rangs des Blues.

Les plus lus

Crans-Montana : les Moretti nient toute responsabilité et chargent leurs employés
Pourquoi tant de seniors n’arrivent-ils pas à quitter leur maison?
Une violente tempête hivernale s’abat sur les États-Unis
7 conseils pour conduire en toute sécurité
Suivez le slalom messieurs en direct
Les Suissesses bien placées, mais loin derrière l’intouchable Shiffrin