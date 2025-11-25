  1. Clients Privés
NHL Soirée mémorable pour les «Swiss Devils»

ATS

25.11.2025 - 07:47

New Jersey Devils et ses joueurs suisses ont mis fin à une série de 3 défaites en battant 4-3 les Detroit Red Wings mardi en NHL. Hischier et Meier ont chacun inscrit un but et un assist.

Keystone-SDA

25.11.2025, 07:47

25.11.2025, 08:34

Ces deux points propulsent les Devils dans le groupe de tête de la Conférence Est. Parallèlement, Hischier et Meier se placent en tête de la liste des marqueurs suisses en NHL. Hischier occupe la première place avec 18 points (7 buts/11 assists), suivi de près par Meier avec 17 points (7/10). Kevin Fiala, qui était également sur la glace dans la nuit de lundi à mardi et qui a fêté une victoire 2-1 sur les Ottawa Senators avec les Los Angeles Kings, n'a pas marqué et reste à 16 points (9/7).

Les Predators et Josi en difficulté

Roman Josi s'est illustré avec une passe décisive. Mais le capitaine des Nashville Predators n'a actuellement pas beaucoup de raisons de se réjouir. Lors de son deuxième match après sa pause pour blessure, son équipe n'a pas eu la moindre chance et a concédé une nette défaite 8-3 contre les Florida Panthers. Nashville glisse ainsi dans le bas du classement de la Conférence Ouest.

Akira Schmid a pris place sur le banc des remplaçants chez les Vegas Golden Knights. Son collègue gardien Carl Lindbom n'a pas profité de l'occasion pour briller. Il a encaissé trois buts lors de la défaite 5-1 contre les Utah Mammoth – les deux derniers buts ont été marqués dans une cage vide.

Pius Suter s'est incliné avec les St. Louis Blues à l'extérieur contre les New York Rangers 3-2.

Janis Moser a en revanche fêté une victoire 3-0 avec les Tampa Bay Lightnings contre les Philadelphia Flyers.

