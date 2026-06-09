L’ancien sélectionneur de l’équipe suisse de hockey sur glace Patrick Fischer s’est exprimé publiquement ce mardi 9 juin pour la première fois depuis son licenciement. Dans une interview publiée sur sa chaîne YouTube, le Zougois de 50 ans revient sur la falsification de son certificat Covid en marge des Jeux olympiques 2022.

Keystone-ATS, Luca Betschart, Sandro Zappella Clara Francey

Patrick Fischer rompt le silence. Près de deux mois après avoir été démis de ses fonctions de sélectionneur et un peu plus d’une semaine après la défaite de la Nati en finale du Championnat du monde contre la Finlande, il a publié une interview vidéo sur sa chaîne YouTube. Celle-ci est menée par Peter Röthlisberger, de la Chefredaktion GmbH, une agence de relations publiques.

Le repas qui a tout bouleversé

Au début de l’interview, Fischer déclare qu’il a été bien conseillé et qu’il a délibérément attendu avant de s’exprimer. Il était important de ramener le calme afin que l’équipe puisse se concentrer sur le Championnat du monde.

Rétrospective: mi-avril, Fischer avait été suspendu de ses fonctions à la suite de la révélation publique du fait qu’il avait acheté en 2022 un faux certificat Covid. Ceci afin de pouvoir entraîner aux Jeux olympiques son équipe sans être vacciné ni passer par une quarantaine.

La négligence de Fischer avait été rendue publique après qu’il ait laissé échapper cette information lors d’un déjeuner filmé par la télévision suisse alémanique. Contrairement à la SRF, Fischer affirme qu’il s’agissait d’une conversation «off the record», dont le contenu n’était pas destiné au public. Pascal Schmitz, le rédacteur de la SRF qui a ensuite lancé la bombe, aurait envoyé un e-mail le lendemain de la conversation à Finn Sulzer, le responsable des relations avec les médias de la Fédération suisse de hockey sur glace, en lui assurant qu’il était conscient de l’accord «off the record». «Cela m’a irrité que la SRF ait ensuite déclaré que ce n’était pas le cas», déclare Fischer.

«Ce n'était pas correct»

«C'était la situation la plus difficile de ces dix années en tant que sélectionneur», se souvient Fischer en repensant à la pandémie de Covid. «Ce n'était pas correct, je n'aurais pas dû faire cela à l'époque en tant qu'entraîneur national», poursuit le Zougois, qui affirme que son intuition lui disait qu'il ne devait pas se faire vacciner.

Fischer assure également qu’il voulait révéler la vérité au grand public – indépendamment des enquêtes de la SRF. Il souhaitait toutefois le faire seulement après la fin de son mandat d’entraîneur national, c’est-à-dire après le Championnat du monde à domicile. «Avec le recul, on est toujours plus malin», selon Fischer lui-même.

Les déclarations les plus marquantes de Fischer

Sur sa décision de ne pas se faire vacciner contre le Covid

«Je m’intéresse à certains sujets, surtout lorsqu’il s’agit de ma santé et de mon corps. J’écoute beaucoup mon instinct. C’est mon point d’ancrage. J’ai confiance en cela. C’est pourquoi il était clair pour moi que je ne me ferais pas vacciner.»

Sur son faux certificat Covid

«La période Covid était très floue et incertaine. En Suisse, les mesures étaient déjà plus souples, mais la Chine imposait encore la vaccination obligatoire pour entrer sur son territoire. J’ai compris que j’avais un problème, parce que je voulais aller en Chine avec les gars. J’ai donc choisi d’acheter un certificat. En tant que sélectionneur national, je n’aurais pas dû faire ça, mais mon ressenti me disait aussi que j’avais une responsabilité envers mon corps. Cela m’a placé dans une situation difficile, la plus difficile de mes dix années comme coach de l’équipe nationale. Je n’ai pas assumé ma responsabilité de sélectionneur, mais je suis resté fidèle à moi-même. Comme entraîneur national, j’ai trahi mon rôle de modèle, il n’y a rien à minimiser.»

Sur le risque pour l’équipe à Pékin

«Le protocole Covid était le suivant: nous étions testés tous les jours au centre de performance en Suisse, puis au départ et encore à Pékin. En cas de test positif, on allait en quarantaine. Je savais que je ne représentais pas un risque plus élevé que les autres – dès que j’aurais le virus, j’aurais été isolé. Cela me rassurait sur le fait que je ne mettais pas l’équipe en danger.»

Sur les accusations selon lesquelles toute l’équipe aurait pu être disqualifiée

«C’était l’aspect le plus difficile de toute cette campagne. On disait que j’avais mis tout le monde en danger. Ce n’est tout simplement pas vrai. Cela ne s’est jamais produit dans l’histoire des Jeux olympiques. Quand quelqu’un commet une infraction, par exemple en cas de dopage, c’est la personne concernée qui est sanctionnée. La Russie a été exclue une fois parce qu’elle avait mis en place un système de dopage organisé en 2014. Mais je pense qu’on ne peut pas comparer les deux situations. J’étais donc convaincu que toute la délégation n’aurait pas été renvoyée chez elle, même si on m’avait attrapé. Nous ne le saurons jamais, mais cela ne s’est encore jamais produit.»

Sur le déjeuner qui a tout fait basculer

«Je suis quelqu’un qui fait rapidement confiance et la relation de confiance avec la SRF était très forte. Puis le Covid est devenu un sujet et c’est là que j’ai trébuché. Je ne voyais aucun danger. Pour moi, le Covid était terminé et je savais que j’allais le communiquer. C’était important pour moi.»

«Je ne suis pas le seul à raconter des choses «off the record». Notre responsable médias l’avait clairement dit. Il avait expliqué qu’il était logique que cela ne soit pas destiné au public. Cela a aussi été confirmé par Schmitz. Il nous a même écrit le lendemain dans un e-mail qu’il était conscient de cet accord «off the record». Cela m’a troublé. Ensuite, la SRF a affirmé qu’il n’y avait jamais eu de «off the record». Ce n’est tout simplement pas vrai. Un accord a été rompu. Soit quelqu’un a menti délibérément, soit j’ai été lésé par négligence. C’était très irritant, car cela a aussi mis notre responsable médias dans une mauvaise position. Pourquoi la fédération ne l’a jamais communiqué, je ne le sais toujours pas aujourd’hui.»

Sur sa réaction à son licenciement

«J’ai été bien conseillé. On m’a dit qu’il fallait apaiser la situation afin que l’équipe puisse se concentrer sur sa mission. C’était le plus important.»

Sur la réaction de l’équipe

«J’étais en Slovaquie et j’ai senti énormément de soutien de la part du staff et des joueurs. Ce n’était pas simple non plus pour eux. Le Mondial à domicile approchait, la possibilité d’un boycott a même été évoquée. Je leur ai toujours dit : «Get the job done !» Vous savez comment faire.»

Sur le rôle de la Fédération suisse de hockey

«Ils savaient que j’étais en conflit avec moi-même. Un jour, ils m’ont présenté un contrat stipulant que je devais être présent au Mondial M20 à Pékin et au Championnat du monde à Helsinki. Pour cela, il fallait être vacciné. Et si j’étais absent, des sanctions de plus d’un demi-million de francs étaient prévues. J’ai signé. Mais cela m’a dérangé, car cela augmentait encore la pression. La fédération avait ainsi la confirmation que j’étais vacciné. C’est pourquoi je ne pouvais plus passer par la quarantaine. (...) Avec le recul, la bonne décision aurait été de ne pas signer ce contrat et d’en assumer les conséquences.»

Sur sa famille

«Pendant toute cette période, énormément de gens sont venus vers moi et ma femme, nous ont soutenus, encouragés et ont souffert avec nous. Je leur en suis très reconnaissant, cela nous a énormément aidés. Mais ma famille, ma femme, n’étaient pas habituées à vivre de telles tempêtes. J’ai vu à quel point ma famille était incroyable. Elle m’a énormément soutenu.»

Sur les choses qui l’ont blessé

«Ce qui m’a touché émotionnellement, c’est ce qui s’est passé après mon licenciement. L’équipe nationale avait un match à domicile deux ou trois jours plus tard à Bienne. Une jeune fille avait fabriqué une pancarte pour moi. Je l’avais apportée. On lui a simplement arraché des mains. Pendant le Mondial aussi, les messages de soutien des fans – drapeaux et autres – ont été retirés. Je trouve cela très intéressant. Qui a donné cet ordre? Ces messages n’étaient dirigés contre personne. C’était juste un merci à mon égard. C’est ce qui m’a le plus touché.»

Grégory Hofmann : «Ce n'est pas un moment facile pour la Suisse» L'équipe suisse de hockey sur glace continue sa préparation en vue du Mondial à domicile dans quelques semaines, et malgré les turbulences suite au licenciement de Patrick Fischer, la bonne ambiance reste de mise dans le groupe. 22.04.2026

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News.