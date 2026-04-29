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National League Berne enrôle un hockeyeur de NHL pour une saison

ATS

29.4.2026 - 14:30

Le CP Berne annonce l'arrivée d'un joueur expérimenté. L'ailier américain Sonny Milano, 29 ans et 352 matches de NHL à son actif, débarque chez les Ours avec un contrat d'un an à la clé.

Sonny Milano (à droite, sous le maillot des Capitals) débarque à Berne
Sonny Milano (à droite, sous le maillot des Capitals) débarque à Berne
ATS

Keystone-SDA

29.04.2026, 14:30

29.04.2026, 14:46

Choisi en 16e position par Columbus lors de la draft 2014 de NHL, Sonny Milano appartenait aux Washington Capitals. Mais il n'a disputé que 31 matches cette saison en NHL, avant d'être envoyé en AHL à Hershey où il a réussi 14 points en 18 matches. En NHL, il a réussi au total 145 points.

Le CP Berne sort d'une nouvelle saison décevante, avec une élimination – nette – subie dès le play-in face à Rapperswil-Jona. Le «SCB» est à la recherche d'un coach principal, le contrat de Heinz Ehlers n'ayant pas été reconduit, et plusieurs joueurs dont Ramon Untersander et Joel Vermin ont aussi été priés de s'en aller.

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