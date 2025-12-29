  1. Clients Privés
Coupe Spengler Prague fait sauter le cadenas d’un Team Canada sans idées

ATS

29.12.2025 - 17:54

Le Sparta Prague s'est hissé dans le dernier carré de la Coupe Spengler à Davos. Les Tchèques ont battu un décevant Team Canada 5-1 au terme d'un quart de finale longtemps fermé.

Keystone-SDA

29.12.2025, 17:54

29.12.2025, 18:37

Il a ainsi fallu attendre l'ultime période pour que la partie décolle enfin. Le Sparta a pris les devants à la 47e grâce au Letton Dzierkals, mais les Canadiens ont égalisé sur un tir de Peca dévié par le patin d'un défenseur adverse (54e).

Chlapik a redonné l'avantage aux Tchèques à la 55e. Dzierkals (59e) et Veselainen (60e) ont assuré la victoire en marquant dans le but vide avant que le score ne soit scellé par Nemecek à deux secondes de la fin.

Coupe Spengler. Davos met sous l’éteignoir le Team Canada après un duel tendu

Coupe SpenglerDavos met sous l’éteignoir le Team Canada après un duel tendu

Lors des deux premiers tiers, les débats avaient été équilibrés, mais sans éclat. Les deux formations ont longtemps semblé penser surtout à ne pas prendre de risques. Les occasions nettes ont donc été plutôt rares et n'ont pas enthousiasmé une patinoire qui avait une fois encore fait le plein.

Sparta Prague affrontera les US Collegiate Selects mardi dès 15h10 en demi-finale.

