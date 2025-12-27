  1. Clients Privés





Hockey sur glace Spengler: Davos battu par les US Collegiate Selects

ATS

27.12.2025 - 23:00

Spengler: Davos battu par les US Collegiate Selects - Gallery
Spengler: Davos battu par les US Collegiate Selects - Gallery. Quinn Finley a marqué les esprits en réussissant un triplé samedi contre Davos.

Quinn Finley a marqué les esprits en réussissant un triplé samedi contre Davos.

Photo: ATS

Spengler: Davos battu par les US Collegiate Selects - Gallery. Spectacle garanti à la Coupe Spengler.

Spectacle garanti à la Coupe Spengler.

Photo: ATS

Le HC Davos a commencé la Coupe Spengler 2025 par une défaite samedi soir. Les organisateurs du tournoi ont subi la loi de la sélection universitaire américaine, les US Collegiate Selects (5-3).

Keystone-SDA

27.12.2025, 23:00

27.12.2025, 23:17

Les jeunes Etasuniens, qui avaient déjà offert une farouche résistance au Team Canada vendredi (défaite 3-2), ont démontré que leur présence dans le prestigieux tournoi grison n'était pas usurpée. Face aux Davosiens, ils se sont surtout montrés très efficaces à chaque entame de tiers.

Les joueurs de NCAA ont marqué à chaque début de période, ouvrant le score dès la 3e minute par Quinn Finley (21 ans). L'attaquant de l'Université du Wisconsin s'est offert un doublé à la 42e pour le 4-2, juste après le deuxième thé.

Davos avait recollé au score lors du tiers médian, sur des buts de Yannick Frehner (23e) et Sven Jung (37e), mais a subi les foudres d'une autre jeune prometteur dans ce deuxième «vingt»: Matthew DiMarsico (21 ans). Joueur de l'Université de Penn State, il a inscrit le 2-0 entre les jambes de Sandro Aeschlimann (22e) et le 3-2 au terme d'un cafouillage dans l'enclave grisonne (38e).

La réduction du score davosienne signée Michael Fora (46e, 4-3) dans le troisième tiers-temps a eu le mérite de faire durer le suspense dans la belle patinoire en bois du HCD. Mais un cinquième but inscrit par Eric Pohlkamp en supériorité numérique (58e) a entériné le succès américain.

Le leader de National League aura une occasion de réagir dimanche face au Team Canada (20h15).

