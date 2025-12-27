  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Coupe Spengler Le Sparta Prague rebondit après le revers face à Gottéron

ATS

27.12.2025 - 17:43

Le Sparta Prague s'est relancé lors de la deuxième journée de la Coupe Spengler 2025. Battu par Fribourg-Gottéron en ouverture, les Tchèques ont dominé l'IFK Helsinki samedi à Davos (4-1).

Keystone-SDA

27.12.2025, 17:43

27.12.2025, 18:18

L'enchaînement des matches n'a pas perturbé les finalistes de l'édition 2022, qui ont profité d'une supériorité numérique pour ouvrir le score à la 8e, par Krystof Hrabik. Martin Dzierkals a doublé la mise dans le tiers médian (29e), avant la réduction du score finlandaise signée Daniel Makiaho, en rupture (39e).

Coupe Spengler. Tenant du titre, Fribourg-Gottéron démarre en beauté

Coupe SpenglerTenant du titre, Fribourg-Gottéron démarre en beauté

Un 2-1 qui n'a pas eu l'effet escompté, puisque le Sparta a repris deux longueurs d'avance 48 secondes plus tard, de la canne d'Aaron Irving. Les Tchèques ont même assuré leur succès en fin de match en marquant le 4-1 à 28 secondes de la sirène finale (Pavel Kousal).

Marc Wieser. «Si la Coupe Spengler n'existe plus, Davos n'existera plus...»

Marc Wieser«Si la Coupe Spengler n'existe plus, Davos n'existera plus...»

Avec trois points en deux matches, ils doivent désormais attendre les résultats de dimanche pour connaître leur prochain adversaire. La troisième journée du tournoi verra s'affronter Helsinki et Fribourg-Gottéron dans le groupe Torriani (15h10).

Les plus lus

Deux nouveaux millionnaires au tirage du Swiss Loto
Un skieur de 16 ans meurt après avoir percuté un poteau
Kyrgios-Sabalenka, pur «show» loin de débats sociétaux
2026 s’annonce comme une année test pour Trump
Un jackpot de 50,2 millions de francs est tombé à l’Euro Millions
Camille Rast en feu : deuxième place magistrale en géant