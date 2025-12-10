A deux mois des Jeux olympiques et six d'un Championnat du monde à domicile, la Suisse a droit à une répétition générale avec l'étape zurichoise de l'Euro Hockey Tour. Patrick Fischer doit en profiter pour choisir les joueurs qu'il sélectionnera pour «Milano 2026».

Théo Rochette portera-t-il le maillot rouge de la Suisse aux JO de Milan Cortina ? KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Une semaine s'est écoulée depuis que la Fédération suisse (SIHF) a nommé Jan Cadieux comme successeur de Fischer au poste de sélectionneur à l'issue de la saison. Le deuxième tournoi de l'Euro Hockey Tour 2025/26 ouvre ainsi le dernier chapitre d'une ère qui a permis au hockey à croix blanche de changer de dimension. Il ne manque que la consécration suprême: un inédit titre de champion du monde ou une médaille olympique qui échappe à la sélection masculine depuis 1948 et les Jeux de St-Moritz.

Les fondations ont été posées et il ne reste que peu de temps pour les retouches. Cela vaut encore plus pour les Jeux de Milan (6-22 février) que pour le Mondial (15-31 mai), lors duquel les Suisses disputeront tous leurs matches à l'Arena de Zurich-Altstetten, qui est également le théâtre du tournoi à quatre nations de cette semaine.

Dans le stade des ZSC Lions, les Suisses affronteront la Suède (jeudi), la République tchèque (samedi) et le champion olympique finlandais (dimanche). Un seul autre test aura lieu avant la première rencontre du tournoi olympique le 12 février face à la France. Mais il se déroulera sans chronomètre et à huis clos contre la Lettonie.

Douze «Mondialistes»

Si Fischer avait convoqué de nombreux jeunes joueurs prometteurs lors du rassemblement de novembre, la sélection actuelle est bien plus expérimentée. Douze joueurs qui ont participé au Mondial au Danemark et en Suède en mai dernier ont été appelés.

Outre les six joueurs engagés en Amérique du Nord (Moser, Siegenthaler, Fiala, Hischier, Meier et Niederreiter), certains membres de l'équipe vice-championne du monde sont également absents cette semaine en raison de la prochaine Coupe Spengler, comme les joueurs de Davos (Fora, Knak) et de Fribourg-Gottéron (Bertschy, Schmid), ainsi que Nicolas Baechler (ZSC Lions), Ken Jäger (Lausanne), blessé, et Andres Ambühl, qui s'est retiré. L'ex-international sera d'ailleurs honoré avant le match de samedi. Son numéro 10, qui ne sera plus attribué à l'avenir, sera symboliquement exposé sous le toit de la halle.

Au poste de gardien de but, Fischer mise sur le duo Leonardo Genoni – Stéphane Charlin pour la répétition générale des JO. Alors que Genoni, MVP du dernier Mondial, est pratiquement assuré de sa place dans le cadre olympique et qu'Akira Schmid, établi en NHL, est également sur la «shortlist», Charlin a une nouvelle chance de s'imposer. Il est en concurrence avec Reto Berra (Fribourg) et Sandro Aeschlimann (Davos).

Jusqu'au 31 décembre

Conformément aux directives de la Fédération internationale, Fischer doit annoncer la sélection olympique – 22 joueurs de champ et trois gardiens – jusqu'au 31 décembre. Après cette date, les joueurs ne pourront être remplacés que pour des raisons médicales.

Avec Roman Josi, Siegenthaler, Fiala, Hischier, Niederreiter et Meier, la Suisse, comme toutes les autres équipes, a déjà nommé six joueurs cet été. Philipp Kurashev, Janis Moser et Pius Suter, les trois autres joueurs de champ suisses évoluant en NHL, devraient également rejoindre le sextuor. Lian Bichsel, qui est suspendu par la SIHF jusqu'au terme de la saison et est actuellement blessé, n'est pas un sujet de préoccupation pour Fischer.

«70-80%» de la liste en tête

Des joueurs comme Théo Rochette, Dario Rohrbach, Calvin Thürkauf, Dario Simion, Gaëtan Haas ou encore Romain Loeffel auront cette semaine à Zurich l'occasion de se montrer en vue d'une sélection olympique. «Mentalement, ce n'est pas une tâche facile, tout le monde essaie de faire partie de l'équipe. Il faut pouvoir supporter cette pression», reconnaît Fischer, qui dit avoir en tête «70 à 80%» de la liste définitive.

Parallèlement, il s'agit pour la Suisse d'améliorer son bilan jusqu'ici modeste lors des tournois à domicile de l'Euro Hockey Tour (une seule victoire en neuf matches). La première occasion se présentera jeudi soir (19h45) contre la Suède, contre laquelle il s'agira de se racheter après la défaite 8-3 subie en novembre.