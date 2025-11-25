  1. Clients Privés
National League Succès précieux pour Lausanne et Bienne, Ajoie humilié à Davos

ATS

25.11.2025 - 22:26

Le Lausanne HC (4-3 à Rapperswil) et le HC Bienne (3-1 contre Kloten) ont connu les joies de la victoire en National League. Ajoie a quant à lui subi la loi du leader Davos (8-0).

Le LHC est allé chercher un succès précieux en terres saint-galloises.
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.11.2025, 22:26

En allant gagner à Rapperswil et profitant de la défaite de Fribourg-Gottéron, le LHC a repris la deuxième place au classement. Il n’a fallu qu’un peu plus de trois minutes pour que Théo Rochette marque son quatorzième but de la saison, avant que Mauro Dufner ne lui réponde 46 secondes plus tard. Sept secondes de jeu de puissance ont ensuite suffi à Drake Caggiula pour remettre les Vaudois devant (6e).

National League. Porté par ses seconds couteaux, Genève renverse Fribourg

National LeaguePorté par ses seconds couteaux, Genève renverse Fribourg

Damien Riat a fait le break (9e), avant de signer un doublé (29e). Malte Strömwall a redonné espoir aux Saint-Gallois (32e), qui ont ensuite dominé la deuxième partie de la rencontre. Victor Rask a relancé la partie dès le début du troisième tiers, mais les Lions ont tenu bon.

Ajoie corrigé à Davos

Ajoie, qui avait pris des points lors de ses quatre derniers matches, n’a rien pu faire chez le leader Davos. Adam Tambellini (5e) et Simon Ryfors (8e) n’ont pas laissé planer le suspense longtemps avant de faire le break. Dès le retour des vestiaires, Yannick Frehner a encore compliqué les chances de retour du HCA (22e). Les Grisons ont encore fait trembler les filets ajoulots à cinq reprises, transformant cette victoire en démonstration.

Face à Kloten, Bienne a momentanément réglé ses problèmes défensifs. Les Seelandais ont battu Kloten en ne concédant qu’un petit but. Dario Meyer a ouvert le score (8e), mais Fabio Hofer a égalisé juste avant la première pause. Lias Andersson a inscrit le but de la victoire à 8’30 de la sirène finale, avant que Sallinen ne scelle le score dans la cage vide.

Dans les autres rencontres, Berne s’est enfoncé encore un peu plus dans sa méforme. Les Ours ont été battus par Zoug (4-2), concédant ainsi un troisième revers consécutif. Finalement, alors qu’il restait lui aussi sur trois défaites, Zurich a retrouvé la victoire en battant Ambri 3-2 après prolongation.

