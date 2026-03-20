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NHL Succès précieux pour les Predators de Roman Josi

ATS

20.3.2026 - 07:21

Roman Josi et les Predators lutteront jusqu'au bout pour une place en play-off de NHL. Nashville a cueilli jeudi un nouveau succès précieux en battant l'un de ses concurrents directs, Seattle.

Keystone-SDA

20.03.2026, 07:21

20.03.2026, 07:49

Les Preds se sont imposés 3-1 devant le Kraken, face à qui Roman Josi n'a pas inscrit de point. Les deux équipes sont à égalité (68 matches, 71 points), avec une longueur de retard sur les Kings de Los Angeles qui détiennent pour l'heure la deuxième wild card disponible à l'Ouest.

Nashville, qui reste sur deux victoires consécutives, a forcé la décision grâce notamment aux 25 arrêts de son gardien Justus Annunen. Celui-ci a été aligné après que son compatriote Juuse Saros s'est blessé à l'échauffement. Les Preds n'avaient d'ailleurs pas de gardien remplaçant avant le début du troisième tiers...

La soirée a également été belle pour Janis Moser. Le défenseur seelandais de Tampa Bay a été crédité d'un assist lors du match remporté 6-2 par le Lightning sur la glace de Vancouver. Auteur de 25 points cette saison, il affiche toujours le troisième meilleur différentiel général de toute la ligue (+42).

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