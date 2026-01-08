  1. Clients Privés
National Cup Succès nets pour le HCC et Sierre, qualifiés pour la finale

ATS

8.1.2026 - 22:47

La finale de la National Cup sera le théâtre d'un duel entre La Chaux-de-Fonds et Sierre. Les Abeilles ont battu Bellinzone 5-1 et les Valaisans ont dominé Thurgovie 6-1.

La Chaux-de-Fonds et Sierre en finale de la National Cup (image d’archives).
La Chaux-de-Fonds et Sierre en finale de la National Cup (image d’archives).
ats

Keystone-SDA

08.01.2026, 22:47

Cette Coupe de Suisse sans les clubs de National League verra donc les deux meilleurs clubs romands en lice s'affronter pour un trophée. Le HCC avait la tâche moins difficile que Sierre en allant à Bellinzone. Mais les Neuchâtelois ont marqué les deux derniers goals dans la cage vide, signe que les Tessinois ont bien tenu le choc.

A Sierre, la troupe de McSorley a classé l'affaire en 37 minutes avec notamment un triplé pour Jayden Halbgewachs.

