JO 2026 - Hockey sur glace Suisse-Canada aura bien lieu samedi soir

ATS

7.2.2026 - 10:31

L'équipe de Suisse dames de hockey sur glace disputera bien son deuxième match du tournoi olympique samedi à 21h10 face au Canada, a annoncé Swiss Olympic en matinée.

Les Suissesses affronteront bien le Canada samedi soir
ATS

Keystone-SDA

07.02.2026, 10:31

07.02.2026, 10:41

«Après la confirmation d'un cas de norovirus chez une joueuse, aucun autre symptôme n'est apparu au sein de l’équipe», souligne le communiqué de Swiss Olympic.

JO 2026 - Hockey sur glace. Un cas de norovirus détecté au sein de l’équipe de Suisse féminine

JO 2026 - Hockey sur glaceUn cas de norovirus détecté au sein de l’équipe de Suisse féminine

«D'un point de vue médical, il n'y a actuellement aucune raison de s’opposer au déroulement du match, tant qu'aucune autre joueuse ne présente de symptôme», explique dans le communiqué Hanspeter Betschart, médecin-chef de la Swiss Olympic Team. Un avis que partagent Swiss Ice Hockey, le CIO et la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF), est-il précisé.

Après leur succès face à la République tchèque vendredi, les joueuses de l'équipe de Suisse avaient été placées en isolement à titre préventif. Samedi matin, aucune autre joueuse ni aucun membre du staff ne présentait de symptômes de la maladie, souligne le communiqué. La joueuse concernée ne présentait d'ailleurs déjà plus aucun signe de maladie depuis vendredi matin.

JO 2026 - Hockey sur glace. Fortes de caractère, les Suissesses réussissent leur entrée olympique

JO 2026 - Hockey sur glaceFortes de caractère, les Suissesses réussissent leur entrée olympique

