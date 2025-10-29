  1. Clients Privés
Euro Hockey Tour L’équipe de Suisse à Helsinki avec un seul néophyte

ATS

29.10.2025 - 14:05

Patrick Fischer a publié une liste de 24 joueurs pour la première étape de l'Euro Hockey Tour, prévue du 6 au 9 novembre à Helsinki. Le sélectionneur a retenu un seul nouveau joueur : Nico Gross.

Patrick Fischer a publié une liste de 24 joueurs pour la première étape de l'Euro Hockey Tour.
Patrick Fischer a publié une liste de 24 joueurs pour la première étape de l'Euro Hockey Tour.
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.10.2025, 14:05

29.10.2025, 14:22

Ce rendez-vous finlandais sera le premier d'une saison qui aura les Jeux olympiques et les Mondiaux 2026 à domicile comme points d'orgue. Patrick Fischer a convoqué un néophyte en la personne du défenseur de Davos Nico Gross (25 ans). Celui-ci est l'un des huit joueurs sélectionnés évoluant dans le club grison actuellement leader de National League.

Ils ne seront par contre pas présents à mi-décembre lors de l'étape suisse, car ils seront ménagés en raison de la Coupe Spengler qui aura lieu du 26 au 31 décembre. Nicolas Baechler est le seul représentant du champion en titre, les Zurich Lions.

«Poursuivre sur notre dynamique positive»

Par rapport à l'équipe vice-championne du monde au printemps, dix éléments sont convoqués. Le gardien Sandro Aeschlimann, ainsi que trois défenseurs et six attaquants. Comme deuxième gardien, Patrick Fischer a choisi le vétéran Reto Berra. Les Suisses s'envoleront mardi pour la Finlande, qu'ils affronteront jeudi. Samedi et dimanche, ils joueront respectivement contre la Suède et la Tchéquie.

«Après des Mondiaux couronnés de succès, nous voulons poursuivre sur notre dynamique positive. Le but est que l'équipe continue à croître. Il faut aussi travailler de manière conséquente à chaque position et nous préparer de manière optimale pour les Jeux olympiques et les Mondiaux à domicile», a expliqué le sélectionneur dans un communiqué de Swiss Ice Hockey. Patrick Fischer sera assisté à Helsinki par Marcel Jenni et Lars Leuenberger, l'actuel assistant de Fribourg-Gottéron.

La sélection suisse

  • Gardiens (2): Sandro Aeschlimann (Davos), Reto Berra (Fribourg-Gottéron).
  • Défenseurs (8): Tim Berni (Genève-Servette), Dominik Egli (Frölunda Göteborg/SWE), Tobias Geisser (Zoug), Fabian Heldner (Lausanne), Nico Gross, Michael Fora, Lukas Frick, Sven Jung (tous Davos).
  • Attaquants (14): Nicolas Baechler (Zurich Lions), Christoph Bertschy, Attilio Biasca, Sandro Schmid (tous Fribourg-Gottéron), Fabrice Herzog (Zoug), Ken Jäger (Lausanne), Tino Kessler, Simon Knak, Valentin Nussbaumer (tous Davos), Tyler Moy, Jonas Taibel (tous deux Rapperswil-Jona Lakers), Théo Rochette (Lausanne), Dario Rohrbach (Langnau Tigers), Calvin Thürkauf (Lugano).
