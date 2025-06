Six joueurs suisses de NHL sont déjà retenus pour les Jeux olympiques d'hiver, a indiqué la Fédération (SIHF). Le reste de l'effectif sera choisi au début 2026.

Keystone-SDA ATS

Les défenseurs Roman Josi (Nashville Predators) et Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils) font partie des premiers sélectionnés. Du côté des attaquants, Nico Hischier (New Jersey Devils), Timo Meier (New Jersey Devils), Kevin Fiala (Los Angeles Kings) et Nino Niederreiter (Winnipeg Jets) seront aussi du voyage en Italie, sous réserve de blessure.

A 235 jours du début officiel des Jeux olympiques d'hiver à Milan/Cortina, cette annonce a réjoui le sélectionneur Patrick Fischer. «Ces six joueurs sont parmi les meilleurs de NHL et des piliers de notre équipe nationale. Leur nomination anticipée nous donne une base solide pour la planification de l'équipe en vue des JO», a-t-il déclaré.

