Gottéron champion ? Suivez la «Finalissima» entre Fribourg et Davos en direct !

Le grand jour est arrivé : la finale des play-off de National League va connaître son épilogue ce jeudi soir à la zondacrypto-Arena avec l’acte VII entre Fribourg-Gottéron et le HC Davos ! Les Dragons, qui n’ont jamais été aussi proches de remporter le premier titre de leur histoire, entendent bien ne pas laisser passer leur chance et faire vibrer tout un canton.
Cette «finalissima» est à suivre en direct sur le live-blog de «Keystone-ATS» et en live TV sur «La Télé» dès 20h00.
live
National League: Playoffs, finale, acte 7 : HC Davos - HC Fribourg-Gottéron
je 30.04. 19:15 - 22:15 ∙ La Télé ∙ 180 min
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