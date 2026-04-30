Gottéron champion ? Suivez la «Finalissima» entre Fribourg et Davos en direct !

Le grand jour est arrivé : la finale des play-off de National League va connaître son épilogue ce jeudi soir à la zondacrypto-Arena avec l’acte VII entre Fribourg-Gottéron et le HC Davos ! Les Dragons, qui n’ont jamais été aussi proches de remporter le premier titre de leur histoire, entendent bien ne pas laisser passer leur chance et faire vibrer tout un canton.

Cette «finalissima» est à suivre en direct sur le live-blog de «Keystone-ATS» et en live TV sur «La Télé» dès 20h00.

Rédaction blue Sport Nicolas Larchevêque

live National League: Playoffs, finale, acte 7 : HC Davos - HC Fribourg-Gottéron je 30.04. 19:15 - 22:15 ∙ La Télé ∙ 180 min Regarder avec tv.blue.ch tv.blue.ch



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Finale des play-off - Acte VII : Fribourg prend les devants après 3 minutes seulement La BCF Arena, pleine comme un oeuf, exulte après l’ouverture du score de Henrik Borgström après trois minutes de jeu seulement à Davos dans cette «finalissima». 30.04.2026