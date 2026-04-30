Gottéron champion ? Suivez la «Finalissima» entre Fribourg et Davos en direct !

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National League LIVE : suivez l'acte VII de la finale entre Fribourg et Davos

Nicolas Larchevêque

30.4.2026

Le grand jour est arrivé : la finale des play-off de National League va connaître son épilogue ce jeudi soir à la zondacrypto-Arena avec l’acte VII entre Fribourg-Gottéron et le HC Davos ! Les Dragons, qui n’ont jamais été aussi proches de remporter le premier titre de leur histoire, entendent bien ne pas laisser passer leur chance et faire vibrer tout un canton.

Cette «finalissima» est à suivre en direct sur le live-blog de «Keystone-ATS» et en live TV sur «La Télé» dès 20h00.

Rédaction blue Sport

30.04.2026, 19:50

30.04.2026, 20:56

Finale des play-off - Acte VII. Face au plus haut sommet : Gottéron confronté à son histoire

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National League: Playoffs, finale, acte 7 : HC Davos - HC Fribourg-Gottéron
live
National League: Playoffs, finale, acte 7 : HC Davos - HC Fribourg-Gottéron

je 30.04. 19:15 - 22:15 ∙ La Télé ∙ 180 min

Regarder avec tv.blue.ch
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16.04.2026

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