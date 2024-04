La finale des play-off de National League se poursuit ce samedi soir avec l’acte III entre les ZSC Lions et le Lausanne HC à la Swiss Life Arena. Après avoir infligé jeudi soir aux Zurichois leur première défaite des play-off et ainsi égalisé dans la série (1-1), les Vaudois espèrent confirmer et faire le break.

La finale de National League est à suivre en direct sur le live-blog de «Keystone-ATS» dès 20h00.