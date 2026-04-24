Suivez l'acte IV de la finale entre Fribourg et Davos en direct

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National League LIVE : suivez l'acte IV de la finale entre Fribourg et Davos

Nicolas Larchevêque

24.4.2026

La finale des play-off de National League continue ce vendredi soir à la BCF Arena avec l'acte IV entre Fribourg-Gottéron et le HC Davos. Vainqueurs à deux reprises dans les Grisons (3-2 et 3-2 ap), les Dragons ont l’occasion de confirmer devant leur public et de s’offrir trois pucks de titre. Mais on rappellera que Davos était venu s’imposer (3-1) en terres fribourgeoises lors de l’acte II.

La finale de National League est à suivre en direct sur le live-blog de «Keystone-ATS» et en live TV sur «La Télé» dès 20h00.

Rédaction blue Sport

24.04.2026, 19:50

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ve 24.04. 19:35 - 22:15 ∙ La Télé ∙ 160 min

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16.04.2026

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