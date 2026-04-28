Suivez l’acte VI de la finale entre Fribourg et Davos en direct

La finale des play-off de National League se poursuit ce mardi soir à la BCF Arena avec l’acte VI entre Fribourg-Gottéron et le HC Davos. Elle pourrait même connaître son épilogue si les hommes de Roger Rönnberg, menés 3-2 dans la série, ne s’imposent pas enfin devant leur public. Dos au mur, les Dragons rugiront-ils pour forcer un acte VII décisif ?

La finale de National League est à suivre en direct sur le live-blog de «Keystone-ATS» et en live TV sur «La Télé» dès 20h00.

Rédaction blue Sport Nicolas Larchevêque

National League: Playoffs, finale, acte 6 : HC Fribourg-Gottéron - HC Davos ma 28.04. 19:35 - 22:15 ∙ La Télé ∙ 160 min Regarder avec tv.blue.ch tv.blue.ch

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