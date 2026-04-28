Suivez l’acte VI de la finale entre Fribourg et Davos en direct

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National League LIVE : suivez l'acte VI de la finale entre Fribourg et Davos

Nicolas Larchevêque

28.4.2026

La finale des play-off de National League se poursuit ce mardi soir à la BCF Arena avec l’acte VI entre Fribourg-Gottéron et le HC Davos. Elle pourrait même connaître son épilogue si les hommes de Roger Rönnberg, menés 3-2 dans la série, ne s’imposent pas enfin devant leur public. Dos au mur, les Dragons rugiront-ils pour forcer un acte VII décisif ?

Fribourg, capitale du sport. «Des journées comme celle-ci, avec le Tour et Gottéron, c’est exceptionnel»

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La finale de National League est à suivre en direct sur le live-blog de «Keystone-ATS» et en live TV sur «La Télé» dès 20h00.

Rédaction blue Sport

28.04.2026, 19:50

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National League: Playoffs, finale, acte 6 : HC Fribourg-Gottéron - HC Davos
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ma 28.04. 19:35 - 22:15 ∙ La Télé ∙ 160 min

Regarder avec tv.blue.ch
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Finale des play-off - Acte V. Après avoir mené 3-0, Fribourg perd un match sidérant à Davos !

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13 ans après, Fribourg fait son retour en finale de National League. Pour cet événement très attendu, des centaines de fans ont patienté des heures — parfois toute la nuit — devant la billetterie de la patinoire. Nous sommes allés à leur rencontre.

16.04.2026

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