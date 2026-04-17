Les New Jersey Devils de Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler ont un nouveau manager général. L'Américain Sunny Mehta succède à son compatriote Tom Fitzgerald, limogé il y a dix jours.

Nothing but blue skies and Sunny days ahead.



Jersey, we brought Sunny home.



📰: https://t.co/wpT2ELjjhg pic.twitter.com/OqtxOnMgNL — New Jersey Devils (@NJDevils) April 16, 2026

Keystone-SDA ATS

Agé de 48 ans, Sunny Mehta fait son retour dans une franchise qui l'avait engagé en 2014 comme analyste en chef. Ces dernières années, il occupait le poste de manager général assistant chez les Florida Panthers, avec lesquels il a remporté deux Coupes Stanley (2024 et 2025).

«Pour un garçon du New Jersey qui a grandi à Totowa, à seulement 20 minutes d'ici, ce nouveau poste est un rêve qui devient réalité», a déclaré cet ancien joueur de poker professionnel et musicien, cité sur le site de la NHL.

Sunny Mehta succède donc à Tom Fitzgerald, démis de ses fonctions le 7 avril après une saison décevante. Les Devils ont terminé la saison régulière à la 13e place de la Conférence Est, manquant la qualification pour play-off.