NHL Pius Suter et les Blues laminés par les Blackhawks

ATS

16.10.2025 - 08:27

Seul Suisse en lice cette nuit en NHL, Pius Suter et les Blues se sont inclinés nettement face à Chicago. Les Blackhawks se sont imposés 8-3.

Keystone-SDA

16.10.2025, 08:27

Les Blues, qui avaient remporté leurs deux derniers matches contre les Flames et les Canucks, ont essuyé leur deuxième défaite de l'exercice.

Aligné un peu moins de 15 minutes, le centre zurichois a été le plus utilisé aux engagements, mais il n'a terminé qu'avec 38,5% de réussite. Mais à l'instar de Buchnevich et Thomas, Suter a été utilisé dans toutes les situations par son coach.

NHL. Roman Josi retrouve le chemin des filets, 266 jours plus tard

NHLRoman Josi retrouve le chemin des filets, 266 jours plus tard

