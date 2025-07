La Swiss Hockey Night s'est tenue jeudi à Soleure. Sven Andrighetto (Zurich Lions) a été nommé MVP des play-off, obtenant ainsi la principale récompense de la soirée.

✨ 𝐒𝐰𝐢𝐬𝐬 𝐈𝐜𝐞 𝐇𝐨𝐜𝐤𝐞𝐲 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟓 ✨

Sven Andrighetto krönt seine herausragende letzte Saison mit einem weiteren Titel und wird zum MVP der Playoffs der @NLch_official gekürt.



Andrighetto est élu MVP des playoffs de la National League. #SwissIceHockeyNight pic.twitter.com/hHUW560oRz — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) July 31, 2025

Keystone-SDA ATS

L'attaquant de 32 ans a grandement contribué au titre de champion de Suisse des Lions, qui ont aussi remporté la Champions Hockey League. Il avait aussi été désigné MVP de cette compétition, dont il a aussi été le meilleur buteur.

Pour ne rien gâcher, Andrighetto faisait partie de l'équipe de Suisse médaillée d'argent aux Mondiaux. Celle-ci a reçu comme l'an passé le «Hockey Award». Austin Czarnik (Berne) a lui été nommé MVP de la qualification, alors que Stéphane Charlin (Langnau Tigers) a été honoré en tant que meilleur gardien.

Deux prix pour Ambühl

Désormais à la retraite, Andres Ambühl (Davos) a reçu un «Special Award» pour sa longue carrière. Et pour la neuvième et dernière fois, il a été élu joueur le plus populaire de la National League !

Bereits zum neunten Mal gewinnt Andres Ambühl die Wahl zum Most Popular Player! Congrats, Büehli! 🎩



Pour la neuvième fois déjà, Andres Ambühl remporte le titre de Most Popular Player ! Félicitations, Büehli ! 🥳#SIHF pic.twitter.com/DZLyXCoTnR — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) July 31, 2025

Swiss Ice Hockey Awards 2025 Meilleur joueur (MVP) play-off: Sven Andrighetto (Zurich Lions).

Meilleur joueur (MVP) qualification: Austin Czarnik (Berne).

Meilleur gardien: (Jacques-Plante-Trophy): Stéphane Charlin (Langnau Tigers).

Meilleur jeune: Ludvig Johnson (Zoug).

Meilleur joueur (MVP) Swiss League: Jakob Stukel (Bâle).

Hockey Award: équipe de Suisse messieurs.

Special Award: Andres Ambühl (Davos), Marcel Kull (Davos).

Joueur le plus populaire: Andres Ambühl (Davos).

Joueuse de l'année: Alina Müller (Boston).

Meilleure joueuse (MVP) Women's League: Estelle Duvin (Berne). Montre plus