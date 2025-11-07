Louis Matte ne sera plus l'entraîneur du HC La Chaux-de-Fonds la saison prochaine. Le club de Swiss League a annoncé vendredi que le contrat du Québecois ne sera pas prolongé.

Louis Matte a mené le HCC à deux titres de champion de Swiss League (archives). KEYSTONE

«Après bientôt quatre saisons de collaboration et trois titres remportés ensemble, le Conseil d’administration du HCC a pris la décision de ne pas reconduire le contrat de son entraîneur Louis Matte, au-delà de son échéance, à la fin du présent championnat», peut-on lire dans un communiqué du club neuchâtelois.

Louis Matte (53 ans) était arrivé à la patinoire des Mélèzes en mai 2022, succédant au Grison Thierry Paterlini. Il a mené les Abeilles à deux titres de champion de Swiss League (2023 et 2024) et à une victoire en National Cup en 2025. Les Chaux-de-Fonniers ont toutefois échoué en quart de finale des derniers play-off.

Dans son communiqué, le HCC «estime qu’il est opportun de démarrer un nouveau cycle sous la direction d’un nouvel entraineur au terme de la présente saison». Le nom du successeur de Louis Matte n'est toutefois pas encore connu.