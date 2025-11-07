  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Swiss League La Tchaux changera d'entraîneur la saison prochaine

ATS

7.11.2025 - 13:06

Louis Matte ne sera plus l'entraîneur du HC La Chaux-de-Fonds la saison prochaine. Le club de Swiss League a annoncé vendredi que le contrat du Québecois ne sera pas prolongé.

Louis Matte a mené le HCC à deux titres de champion de Swiss League (archives).
Louis Matte a mené le HCC à deux titres de champion de Swiss League (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.11.2025, 13:06

07.11.2025, 13:23

«Après bientôt quatre saisons de collaboration et trois titres remportés ensemble, le Conseil d’administration du HCC a pris la décision de ne pas reconduire le contrat de son entraîneur Louis Matte, au-delà de son échéance, à la fin du présent championnat», peut-on lire dans un communiqué du club neuchâtelois.

Louis Matte (53 ans) était arrivé à la patinoire des Mélèzes en mai 2022, succédant au Grison Thierry Paterlini. Il a mené les Abeilles à deux titres de champion de Swiss League (2023 et 2024) et à une victoire en National Cup en 2025. Les Chaux-de-Fonniers ont toutefois échoué en quart de finale des derniers play-off.

Dans son communiqué, le HCC «estime qu’il est opportun de démarrer un nouveau cycle sous la direction d’un nouvel entraineur au terme de la présente saison». Le nom du successeur de Louis Matte n'est toutefois pas encore connu.

Les plus lus

Cyril Hanouna excédé par Adriana Karembeu et Marc Lavoine
Violents heurts à la Philharmonie de Paris : Marine Le Pen voit rouge !
Mort d’un enfant de huit ans : l'ex-petite amie du père aurait commis l’irréparable
Le constructeur automobile Renault endeuillé
«Même si ça me dégoûte, je sais que c'est votre travail »
Stupeur dans le Bureau ovale ! Un homme s’écroule sous les yeux de Trump