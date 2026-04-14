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Faux certificat Covid Swiss Olympic remonte les bretelles à Patrick Fischer

ATS

14.4.2026 - 14:24

Swiss Olympic se dit «surprise et irritée» que le coach de l'équipe de Suisse Patrick Fischer ait participé aux JO 2022 sans être vacciné contre le Covid et en étant muni d'un certificat falsifié. L'affaire a été rendue publique lundi soir.

Patrick Fischer se fait remonter les bretelles par Swiss Olympic (archives).
Patrick Fischer se fait remonter les bretelles par Swiss Olympic (archives).
IMAGO/justpictures.ch

Keystone-SDA

14.04.2026, 14:24

14.04.2026, 14:34

Dans une prise de position obtenue par la chaîne SRF auprès de l'association faîtière du sport suisse, Swiss Olympic estime, bien qu'elle comprenne la situation personnelle de Patrick Fischer, que cette démarche représentait un risque considérable, tant pour l'entraîneur lui-même que pour son équipe et l'ensemble de la délégation suisse.

Une drôle de confession. Lors des Jeux de Pékin 2022, Fischer a falsifié son certificat Covid !

Une drôle de confessionLors des Jeux de Pékin 2022, Fischer a falsifié son certificat Covid !

Swiss Olympic précise qu'elle n’avait pas eu connaissance du manquement de Fischer et qu'elle n'était pas non plus responsable de la vérification des certificats Covid présentés. Dans le même temps, la faîtière souligne que la transparence et la confiance mutuelle constituent des principes fondamentaux dans les relations avec les fédérations et les participants. Selon elle, Patrick Fischer a enfreint ces principes en lui fournissant de fausses informations.

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