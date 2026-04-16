Le faux certificat Covid de l'ancien coach de l'équipe de Suisse Patrick Fischer fait désormais l'objet d'une enquête de Swiss Sport Integrity. Swiss Olympic a confirmé à l'agence Keystone-ATS une information de Blick, selon laquelle l'organisation faîtière aurait signalé M. Fischer à Swiss Sport Integrity.

Le faux certificat Covid de l'ancien coach de Patrick Fischer fait désormais l'objet d'une enquête de Swiss Sport Integrity. ats

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Ce n'est qu'à la suite de cette plainte déposée par Swiss Olympic que Swiss Sport Integrity, l'organisme chargé des questions d'éthique, peut intervenir. Ernst König, directeur de SSI, a expliqué dans les grandes lignes mercredi, lors d'un entretien avec Keystone-ATS, ce que risque Fischer: «Nous avons une liste de sanctions. Elles vont de conséquences financières à des suspensions.»

Le retrait de la carte d’entraîneur de Swiss Olympic, qui revêtait avant tout un caractère symbolique pour Patrick Fischer, a déjà été effectué. Elle n’est pas pertinente pour l’exercice de sa profession d’entraîneur.