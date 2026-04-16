Le faux certificat Covid de l'ancien coach de l'équipe de Suisse Patrick Fischer fait désormais l'objet d'une enquête de Swiss Sport Integrity. Swiss Olympic a confirmé à l'agence Keystone-ATS une information de Blick, selon laquelle l'organisation faîtière aurait signalé M. Fischer à Swiss Sport Integrity.
Ce n'est qu'à la suite de cette plainte déposée par Swiss Olympic que Swiss Sport Integrity, l'organisme chargé des questions d'éthique, peut intervenir. Ernst König, directeur de SSI, a expliqué dans les grandes lignes mercredi, lors d'un entretien avec Keystone-ATS, ce que risque Fischer: «Nous avons une liste de sanctions. Elles vont de conséquences financières à des suspensions.»
Le retrait de la carte d’entraîneur de Swiss Olympic, qui revêtait avant tout un caractère symbolique pour Patrick Fischer, a déjà été effectué. Elle n’est pas pertinente pour l’exercice de sa profession d’entraîneur.