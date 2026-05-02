  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NHL Tampa Bay et Janis Moser s'offrent un match VII face à Montréal

ATS

2.5.2026 - 06:04

Janis Moser et le Lightning peuvent toujours y croire. Tampa Bay a en effet égalisé à 3-3 dans le 1er tour des play-off de NHL qui l'oppose à Montréal, en allant s'imposer 1-0 après prolongation sur les glace des Canadiens vendredi.

Keystone-SDA

02.05.2026, 06:04

02.05.2026, 09:06

Le seul but du match a été inscrit par Gage Gonçalves, qui a récupéré son propre rebond pour tromper le gardien des Habs Jakub Dobes après 9'03 en «overtime». Le Lightning venait de «tuer» une pénalité infligée à son attaquant russe Nikita Kucherov.

Janis Moser était présent sur la glace lorsque Gonçalves a débloqué la situation. Troisième joueur le plus utilisé dans le camp du Lightning, le précieux défenseur seelandais a été aligné durant 25'34 vendredi soir.

Andrei Vasilevskiy fut le grand homme de cette rencontre, la quatrième de la série à s'être conclue en prolongation. Le gardien russe du Lightning a réussi 30 arrêts pour signer son huitième blanchissage dans le cadre des play-off.

L'acte VII de cette série est programmé dimanche, en Floride. Son vainqueur défiera en demi-finale de la Conférence Est les Buffalo Sabres, qui ont sorti Boston en six matches. Les Sabres se sont imposés 4-1 vendredi sur la glace des Bruins pour remporter une série pour la première fois depuis 2007.

Les plus lus

«En période de crise, on risque de ne plus avoir d'amis»
«Ça a été violent. Je n'avais jamais vu l'eau monter aussi vite»
«Pas de Suisse à 10 millions»: Beat Jans se fait remonter les bretelles
Après son remorquage, Timmy a regagné le large !
Pas chers, maniables: ces drones qui font trembler l'armée israélienne
La pirouette de Trump pour contourner le Congrès sur l'Iran