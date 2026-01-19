Tampa Bay n’a pas tardé à retrouver le chemin de la victoire en NHL. Janis Moser et le Lightning se sont imposés 4-1 dimanche à Dallas pour cueillir un 12e succès dans leurs 13 derniers matches et reprendre la tête de la Conférence Est.

Keystone-SDA ATS

La franchise floridienne, dont la série de 11 victoires d’affilée avait été brisée vendredi à St. Louis aux tirs au but, a pourtant concédé l’ouverture du score à Dallas après 4’00 de jeu. Mais son portier Andrei Vasilevskiy a stoppé les 19 autres tirs cadrés par les Stars, toujours privés de leur défenseur soleurois Lian Bichsel blessé.

Janis Moser s’est illustré avec un assist sur le 4-1 inscrit dans une cage vide par Pontus Holmberg à 2’01 de la fin du temps réglementaire. Le défenseur seelandais, qui affiche désormais 16 points à son compteur 2025/25 (dont 11 assists), a terminé avec un bilan de +1. Avec un +37 sur l’ensemble de la saison, il est le no 3 de la Ligue dans la statistique des +/-.