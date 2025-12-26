  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Coupe Spengler Tenant du titre, Fribourg-Gottéron démarre en beauté

ATS

26.12.2025 - 17:41

Tenant du trophée, Fribourg-Gottéron a parfaitement réussi son entrée dans la Coupe Spengler 2025 à Davos. Les Dragons ont battu Sparta Prague 5-2 dans le groupe Torriani.

Keystone-SDA

26.12.2025, 17:41

26.12.2025, 19:13

Les Fribourgeois ont eu le bonheur d'ouvrir le score après 1'21 de jeu seulement, grâce à Biasca, qui transformait une passe de Bertschy. Ils ont ensuite creusé l'écart en profitant à deux reprises d'une supériorité numérique.

C'est encore Biasca qui a signé le 2-0 à la 39e sur un service de Sörensen, avant que ce dernier n'assiste Borgström pour le numéro trois après 19 secondes de jeu seulement dans l'ultime période. Sörensen s'est mué en buteur à la 49e après une belle séquence et une passe de Schmid. Le Sparta a sauvé l'honneur en fin de match par Kousal (51e) et Spacek (60e), mais Sörensen avait entretemps marqué dans la cage vide à 1'34 de la fin.

Cette victoire convaincante permettra aux Dragons de bénéficier d'une journée de repos samedi. Pour leur part, les Tchèques seront aux prises avec IFK Helsinki.

Les plus lus

Ce que l’on sait sur les frappes américaines au Nigeria
Un homme attaque trois femmes à l’arme blanche dans le métro parisien
La princesse héritière de Norvège brise le silence sur les accusations contre son fils Marius
Tchernobyl : la peur d'une nouvelle catastrophe est bien réelle
«Si la Coupe Spengler n'existe plus, Davos n'existera plus...»
Pour Noël, Beatrice et Eugenie ont choisi leur camp